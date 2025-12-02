Mit 6:1-Gala ins Viertelfinale: Hertha zerlegt Lautern

Hertha sprüht vor Spielfreude und setzt den Siegeszug auch im Pokal fort. Kaiserslautern ist bemüht, aber letztendlich ohne Chance.

Berlin (dpa) – Hertha BSC ist nach einer Galavorstellung in das Viertelfinale des DFB-Pokals eingezogen. In der Runde der letzten 16 besiegten die in der zweiten Liga seit sechs Spielen siegreichen Berliner den 1. FC Kaiserslautern mit 6:1 (3:1). Vor 51.193 Zuschauern im Berliner Olympiastadion erzielten Luca Schuler (6./60.), Marten Winkler (21.), Kennet Eichhorn (31.) sowie die eingewechselten Dawid Kownacki (75.) und Maurice Krattenmacher (80.) die Berliner Treffer. Für die Gäste traf Marlon Ritter (45.+2).

Hertha spielte sich in der ersten halben Stunde in einen wahren Spielrausch. Zunächst erlief Schuler einen Rückpass von Gyamfi, umkurvte den Torhüter und schob zur frühen Führung ein (6.). Winkler vollendete zehn Minuten später ein Solo fast von der eigenen Strafraumgrenze. Eichhorn gelang sein erster Pflichtspieltreffer im zwölften Profieinsatz (31.).

Hertha legt in zweiter Halbzeit nach

Lautern war trotzdem bemüht und belohnte sich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Kapitän Ritter, der aus der Distanz traf. Für Herthas Schlussmann Tjark Ernst war es der erste Gegentreffer in einem Pflichtspiel seit 615 Minuten ohne Nachspielzeit.

Nach dem Seitenwechsel wurde Lautern aktiver, aber es mangelte an Genauigkeit. So entstand auch der vierte Gegentreffer nach einer Tändelei der Gäste im Mittelfeld. Erneut vollendete Schuler den Konter nach Pass von Cuisance (60.). Der eingewechselte Kownacki sorgte eine Viertelstunde vor dem Ende für die endgültige Entscheidung, Krattenmacher für den Endstand (80.).