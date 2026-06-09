Gleich zweimal hat Kap Verdes WM-Spieler Sidny Lopes Cabral in diesem Jahr für mehrere Millionen Euro den Club gewechselt. Das zahlt sich auch für einen deutschen Regionalligisten aus.

Tampa (dpa) – Kurz vor dem Beginn der Fußball-WM ist ein Spieler des Außenseiters Kap Verde zur heißen Transferaktie geworden – und ein deutscher Regionalligist möchte daran mitverdienen. Für knapp zehn Millionen Euro wechselte der Linksverteidiger Sidny Lopes Cabral von Benfica Lissabon zum türkischen Pokalsieger Trabzonspor. Portugals Rekordmeister hatte den 23-Jährigen selbst erst im Januar für rund sechs Millionen vom Lissaboner Vorstadt-Club Estrela Amadora gekauft.

Der in Rotterdam geborene Lopes Cabral spielte auch dreieinhalb Jahre in Deutschland: von Februar 2022 bis Januar 2024 für Rot-Weiß Erfurt und danach bis Juli 2025 für Viktoria Köln.

FIFA-Modell zahlt sich aus

Da der WM-Spieler mit 19 Jahren zum Regionalligisten Erfurt wechselte, profitiert der Traditionsclub vom sogenannten Solidaritätsmechanismus des Weltverbands FIFA. Der soll sicherstellen, dass ein kleiner Prozentsatz jeder Transfersumme an die Clubs weitergereicht wird, die den Spieler einst aus- und weitergebildet haben.

Bei Lopes Cabral erhielten die Erfurter zu Jahresbeginn bereits 50.000 Euro für den Transfer von Amadora zu Benfica. Aktuell bemühen sie sich um eine noch größere Summe für den teuren Weiterverkauf in die Türkei.

«Wir sind dran an dem Thema und prüfen gerade unsere Ansprüche», sagte RWE-Geschäftsführer Franz Gerber der «Bild». «Wir haben den Jungen ausgebildet, hier hat er das Laufen gelernt. Jetzt hat er eine tolle Karriere und da sollten wir partizipieren.»