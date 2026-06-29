Der frühere englische Stürmstar spricht in höchsten Tönen vom Bayern-Torjäger. Von seinem Wechsel nach Deutschland hält er aber nichts, dafür sei die Liga zu schlecht.

London (dpa) – Harry Kane ist laut Ex-Fußballstar Michael Owen der beste Stürmer in der englischen Geschichte, den Wechsel in die Bundesliga hätte er sich aber sparen können. «Mein einziger Kritikpunkt an Harry ist sein Wechsel zu Bayern München. (...) Seine Spielweise ist so reif: wie er sich ins Mittelfeld fallen lässt, Angriffe einleitet und sie dann auch selbst abschließt. Aber gemessen an seiner Karriere, ist er besser als die Bundesliga», schrieb Owen in einer Kolumne der «Daily Mail».

Vom Niveau der Bundesliga hält der 89-malige englische Nationalspieler nicht viel. «Wegen Harry verfolge ich die Liga jetzt intensiver, und abgesehen von den Bayern ist das Niveau dort sehr durchschnittlich. Woche für Woche spielt er in einer Mannschaft, die den Ballbesitz und das Spielgeschehen dominiert und sich Chance um Chance erspielt», so Owen. Bundesliga-Meisterschaften mit München zu gewinnen, seien kein wirklicher Maßstab, «denn die Bayern gewinnen diese Titel ohnehin fast immer».

Kane hätte nach Manchester gehen sollen

Für Owen wäre es die größere Leistung gewesen, erfolgreichster Torschütze in der Geschichte der Premier League zu werden. «Nach Ablauf seines Vertrags bei Tottenham hätte er sich zudem seinen nächsten Verein aussuchen können. Manchester United hätte Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um ihn zu verpflichten. Wahrscheinlich hätte er schon vor Erling Haalands Wechsel zu Manchester City dorthin gehen sollen», kritisierte Owen.

Das ändere aber nichts an Owens Wertschätzung für Kane. «Manche Spieler bringen Anlagen mit, die man schlichtweg nicht erlernen kann: eine enorme Schnelligkeit, eine außergewöhnliche Balance. Doch Harrys größte Gabe ist nicht körperlicher, sondern mentaler Natur», betont der frühere Liverpool-Stürmer. Bei ihm sei nichts Zufall. «Er hat sich selbst geformt.»

Kane ist mit 82 Treffern Englands Rekordtorjäger. Beim 2:0 im letzten WM-Gruppenspiel gegen Panama erzielte er zudem sein elftes WM-Tor, womit er Gary Lineker (10) endgültig übertraf.