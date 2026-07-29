Die ersten «Wackeeeen»-Rufe hallen über den Rasen – was Festival-Gründer Holger Hübner den Fans zur Eröffnung mit auf den Weg gibt. Und welcher Song bei der Erstürmung läuft.

Wacken (dpa) – Unter lautem Jubel öffnen sich bei bestem Sommerwetter die Tore zum sogenannten Infield des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken. Dann strömen Tausende Metalfans den Bereich vor den beiden Hauptbühnen des Wacken Open Air (W:O:A, bis 1. August). Immer wieder hallen «Wackeeeen»-Rufe über den dort noch vorhandenen Rasen. Viele Fans zeigen den Metalgruß, die berühmte Pommesgabel, andere gehen in die Knie vor Freude.

«Wir wünschen Euch eine geile Jubiläums-Festivalwoche», ruft Festival-Gründer Holger Hübner. Sein Kollege Thomas Jensen sagte, die Veranstalter hätten den richtigen Song zum Start ausgesucht. Zur Öffnung der Tore erklang «Ace of spades» von Motörhead.

Stars des 35. Festivals sind Bands wie Def Leppard oder Judas Priest, Sabaton oder Powerwolf. Am Abend sollten auf den großen Bühnen unter anderem Hämatom spielen. Das W:O:A ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Das Wetter spielte zum Start im Gegensatz zu den Wetterkapriolen des vergangenen Jahres mit. Am ersten Festivaltag wurden bei sonnigem Wetter Höchstwerte von bis zu 30 Grad erwartet, zum Donnerstag hin soll es noch etwas heißer werden mit 30 bis 31 Grad.

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