Zwei Menschen wurden bei einem Messerangriff in einem Ulmer Einkaufszentrum verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden. Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei noch unklar.

Ulm (dpa) – Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Ulm sind zwei Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Einsatzkräfte konnten ihn nach dem Verlassen des Marktes fassen – dabei kam es laut dem Sprecher zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei. Der mutmaßliche Angreifer wurde verletzt.

Nach Angaben der Polizei besteht für die Öffentlichkeit keine Gefahr. «Kursierende Gerüchte zu einem Amoklauf können nicht bestätigt werden», sagte der Sprecher. Zur Identität des mutmaßlichen Täters sowie der Verletzten und dem Grad der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Auch das Landeskriminalamt aus Stuttgart wurde hinzugezogen.