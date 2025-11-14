Messerangriff auf Frau in Mannheim? – Lage unklar

Nach einem Streit kommt es in Mannheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Noch sind viele Fragen offen.

Mannheim (dpa/lsw) – Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau in Mannheim gibt es einen größeren Polizeieinsatz. Die Lage ist derzeit noch unklar. Es habe zuvor einen Streit im sozialen Umfeld gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die «Rheinpfalz» berichtete, dass es eine Messerattacke gegeben habe und die Frau schwer verletzt wurde. Dies konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht bestätigen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, hieß es.