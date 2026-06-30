Mehrere Monate stand Angela Merkel in einem Atelier in Berlin-Mitte immer wieder Modell für ihr offizielles «Staatsporträt». Es sei ein «unvergessliches Erlebnis» gewesen, sagt sie bei der Enthüllung.

Berlin (dpa) - Mit entschlossenem, aber auch nachdenklichem Blick und leuchtend blauem Blazer vor goldbraunem Hintergrund hat sich Angela Merkel für die Porträt-Galerie im Kanzleramt malen lassen. Am Abend wurde das Gemälde des deutsch-französischen Künstlers Jérémie Queyras im Berliner Bode-Museum in Anwesenheit der früheren Kanzlerin enthüllt. Im Oktober soll es Regierungschef Friedrich Merz für das Kanzleramt übergeben werden - aber nur als Leihgabe. Bis dann soll es auf der Berliner Museumsinsel nur wenige Meter von ihrer Wohnung einem breiten Publikum präsentiert werden.

Die Kanzlerin hat sich sehr lange Zeit gelassen, bis sie sich im vergangenen Jahr für den heute erst 28-jährigen Künstler aus einer Freiburger Musikerfamilie entschied. Ihr Ausscheiden aus dem Amt nach 16 Jahren liegt nun schon fast fünf Jahre zurück. «Ich brauchte Abstand», sagt Merkel bei der Enthüllung. Das Porträt sollte kein Punkt auf einer abzuarbeitenden To-Do-Liste werden, «sondern ich wollte Freude an einem solchen Vorgang haben».

Spuren der Macht im Gesicht der Kanzlerin

Für den blauen Blazer hat sich Merkel entschieden, weil die Farbe etwas Starkes, Herrschaftliches hat. Deswegen hat sie sich anders als ihre Vorgänger auch im Stehen malen lassen - in leichter Überlebensgröße, bis zu den Knien. Auf das Gesicht fällt ein starkes Licht, dass die «Spuren der Macht» zur Geltung bringen soll, wie es heißt. Die Hände sind aber nicht zur Raute geformt. Die linke Hand liegt auf einer Sessellehne.

Der Künstler hatte sich bei Merkel schon 2022 handschriftlich beworben, musste dann aber drei Jahre auf den Auftrag warten, der sein Leben verändert habe, wie er heute sagt. «Ein Porträt wie dieses konnte nur da entstehen, wo Vertrauen herrscht», sagt er. Er habe Merkel als Mensch, aber auch ihrer Amtszeit gerecht werden wollen. Sein Ziel sei es gewesen, Merkel so zu malen, dass man sie sofort erkennt, aber auch von einer neuen Seite kennenlernt.