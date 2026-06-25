Der Pharma- und Technologiekonzern stemmt unter seinem neuen Chef Kai Beckmann die nächste Übernahme. Der Milliardendeal soll Merck im Laborgeschäft mit Pharmakunden und Forschern voranbringen.

Darmstadt (dpa) - Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern Merck baut sein Geschäft mit Laborausrüstung durch eine Milliardenübernahme in den USA aus. Der Dax-Konzern übernimmt den Anbieter von Life-Science-Werkzeugen und Analysetechnologien Bio-Techne mit Sitz in Minneapolis für knapp zehn Milliarden Euro, wie Merck mitteilte. Mit dem geplanten Zukauf will Merck seine Laborsparte in wachstumsstarken Bereichen wie Zell- und Gentherapien sowie in der Präzisionsdiagnostik stärken.

Demnach bekommen die Aktionäre von Bio-Techne 73 US-Dollar je Aktie in bar, ein Aufschlag von 36 Prozent auf den durchschnittlichen Kurs im vergangenen Monat. Das entspricht einem Unternehmenswert von rund 11,3 Milliarden Dollar oder rund 9,9 Milliarden Euro. Die geplante Übernahme sei vom Management beider Unternehmen bereits genehmigt und soll Ende 2026 oder Anfang 2027 abgeschlossen sein. Aufsichtsbehörden sowie die Aktionäre von Bio-Techne müssen noch zustimmen.

Die Übernahme werde zwei führende und sich stark ergänzende Life-Science-Unternehmen vereinen, betonte Merck. Der neue Vorstandschef Kai Beckmann sprach von einem «Meilenstein». Bio-Techne passe hervorragend zur strategischen Ausrichtung von Merck, die darauf ziele, «hochmoderne Produkte und Lösungen für die gesamte Life-Science-Wertschöpfungskette anzubieten - von Forschungslaboren bis hin zu Kunden in der Biotech- und Pharmaindustrie».

Größte Merck-Übernahme seit Jahren

Die angepeilte Übernahme ist nicht der erste Zukauf von Merck im wichtigen US-Markt, wo die Darmstädter 2025 rund ein Viertel ihres globalen Umsatzes erzielten. Die letzte große Übernahme in Amerika hatte Merck erst im vergangenen Sommer mit dem Kauf des Krebsspezialisten Springwork Therapeutics für rund 3,4 Milliarden Dollar gestemmt.

Größte Übernahme in der Konzerngeschichte war der Kauf des US-Laborausrüsters Sigma-Aldrich 2015 für 17 Milliarden Dollar, zudem kaufte Merck 2019 den amerikanischen Halbleiter-Spezialisten Versum für 6,5 Milliarden Dollar.

Bio-Techne erzielte den Angaben zufolge im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Dollar und beschäftigt weltweit rund 3.000 Menschen. Das Unternehmen bringe mehr als 6.000 Proteine und 5.000 Antikörper in das Portfolio ein und stärke Merck besonders in der biologischen Forschung, sagte Jean-Charles Wirth, Leiter des Life-Sciences-Geschäfts von Merck.

Finanziert werden soll die Übernahme durch Barmittel und neue Kredite. Merck erwartet jährliche Kostensynergien von rund 140 Millionen Euro. Zudem soll die Übernahme unmittelbar nach Abschluss die operative Marge steigern.