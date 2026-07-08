Polizeieinsatz
Mehrere Verletzte an Gymnasium - Verdächtiger festgenommen
Größerer Polizeieinsatz an Gymnasium in Oberbayern
Mehrere Streifen rückten am Mittwoch zu dem Gymnasium aus. (Symbolbild)
Daniel Karmann. DPA

Zahlreiche Polizisten sind an einer Schule in Schongau in Oberbayern im Einsatz. Mehrere Menschen sind dort verletzt worden. Viele Fragen sind noch offen.

Schongau (dpa) - An einem Gymnasium in Oberbayern sind laut Polizei mehrere Menschen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall in Schongau festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Wie viele Menschen wie schwer verletzt wurden, werde derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei. Zum Grund äußerten sich die Beamten zunächst nicht. Allerdings wurden die Menschen vor Ort aufgerufen, das Areal zu meiden.

Schongau ist eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern.

© dpa-infocom, dpa:260708-930-352890/3

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