Rettungskräfte rücken aus, weiße Planen versperren die Sicht: Die Zweitliga-Partie zwischen der Eintracht und Dynamo verzögert sich wegen eines medizinischen Notfalls.

Braunschweig (dpa) - Wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne hat sich der Anpfiff der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden in der 2. Fußball-Bundesliga verzögert. «Aufgrund eines Notfalleinsatzes im Stadion wird das Spiel 15 Minuten später beginnen», teilte die Eintracht im vereinseigenen Liveticker mit. Die Partie begann dann wie angekündigt mit 15 Minuten Verspätung.

Rettungskräfte schirmten den Einsatzort mit großen weißen Planen ab. Per Stadiondurchsage wurde mitgeteilt, dass ein Mensch um sein Leben kämpfe. Nach Angaben des Pay-TV-Senders Sky wurde der betroffene Mensch in ein Krankenhaus gebracht. «Wir wünschen dem betroffenen Fan alles Gute und sind in Gedanken bei ihm», schrieb die Eintracht auf ihren Kanälen in den sozialen Medien.