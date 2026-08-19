Karim Coulibaly galt seit langem als potenzieller Abgang bei den Bremern, der Bundesligist braucht Einnahmen. Nun soll der Verteidiger sogar die zweithöchste Ablöse der Vereinsgeschichte einbringen.

Bremen (dpa) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat nach übereinstimmenden Medienberichten einen zahlungskräftigen Abnehmer für Verteidiger Karim Coulibaly gefunden. Der deutsche U21-Nationalspieler soll nach Informationen von Sky und «Bild» für etwa 20 Millionen Euro zu Racing Straßburg in die französische Ligue 1 wechseln. Bis zu fünf Millionen Euro an Boni können demnach obendrauf kommen. Dem 19 Jahre alten Innenverteidiger sei die Freigabe für den Medizincheck erteilt worden, heißt es. Hinter dem Brasilianer Diego, der 2009 für 27 Millionen Euro zu Juventus Turin ging, würde Coulibaly damit zum zweitteuersten Verkauf in Bremens Vereinsgeschichte werden.

Coulibaly schaffte in der vergangenen Saison als 18-Jähriger den Durchbruch in der Bundesliga und galt den ganzen Sommer über schon als Verkaufskandidat. Die Einnahmen braucht Werder, um andere Transfers zu finanzieren.