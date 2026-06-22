Laut einem Medienbericht ist die Ära von Trainer Filip Jicha beim THW Kiel beendet. Grund dafür soll die zurückliegende Saison sein. Ein Nachfolger soll schon feststehen.

Kiel (dpa) – Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel trennt sich nach Informationen der «Kieler Nachrichten» von seinem langjährigen Cheftrainer Filip Jicha (44). Nachfolger solle der Norweger Børge Lund werden. Der 47-Jährige steht seit 2020 beim norwegischen Club Elverum Håndball unter Vertrag und spielte von 2007 bis 2010 für die Kieler. Für 14.00 Uhr hat der THW Kiel ein Pressegespräch mit Geschäftsführer Viktor Szilágy angekündigt.



Mit dem Trainerwechsel reagiere der Verein auf die vergangene Saison, hieß es in dem Bericht. Die Mannschaft hatte zum dritten Mal nacheinander die Qualifikation für die Champions League verpasst, nur Platz sechs erreicht und ist in der kommenden Spielzeit erstmals seit 33 Jahren in keinem Europapokal-Wettbewerb dabei.

Jicha prägte THW-Ära als Spieler und Trainer

Jicha hatte 2019 das Amt beim THW Kiel vom heutigen Bundestrainer Alfred Gislason übernommen. Unter der Führung des ehemaligen Weltklassespielers gewann das Team die Champions League (2020), wurde dreimal deutscher Meister (2020, 2021, 2023) und holt zweimal den deutschen Pokal (2022, 2025).

Erst im Oktober hatten der Club und der Tscheche den Vertrag bis 2028 verlängert. Von 2007 bis 2015 war Jicha als Spieler für die Kieler aktiv.