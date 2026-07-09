Auf den SC Freiburg kommt wohl ein dickes Geschäft zu. WM-Shootingstar Johan Manzambi soll angeblich Newcastle United 60 Millionen Euro Ablöse wert sein. So ist der Stand.

Freiburg (dpa) – Der SC Freiburg steht angeblich vor einem Rekordtransfer. Wie Sky berichtet, haben der Fußball-Bundesligist und Newcastle United eine «vollständige Einigung» über einen Wechsel von Jungstar Johan Manzambi (20) nach England erzielt. Die «Magpies» sollen rund 60 Millionen Euro für den Offensivspieler zahlen, der bei der WM für die Schweiz schon drei Tore erzielt und weitere zwei vorbereitet hat.

Den Angaben zufolge arbeite Newcastle United daran, die letzten Details mit der Spielerseite abzuschließen. Dem Transfer-Experten Fabrizio Romano zufolge sollen zu den 60 Millionen Euro Ablöse noch Bonuszahlungen kommen. Offizielle Mitteilungen lagen zu dem möglichen Transfer nicht vor.

Manzambi war im Januar 2023 von Servette Genf nach Freiburg gewechselt. Bei der WM hat er für Furore gesorgt, mit der Schweiz steht er am Sonntag (3.00 Uhr MESZ/MagentaTV) im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien. Der Jungstar selbst ist aber aktuell verletzt. Als bisheriger Rekord-Abgang der Freiburger gilt Offensivspieler Kevin Schade, der im Sommer 2023 für angeblich rund 25 Millionen Euro fest an den FC Brentford in England verkauft worden war.