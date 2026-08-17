Leipzig (dpa) – Fußball-Bundesligist RB Leipzig soll sich Medienberichten zufolge mit einem Transfer von Saïd El Mala vom 1. FC Köln beschäftigen. Wie «Bild», «SportBild» und Sky übereinstimmend informierten, soll der Name des Kölners in Leipzig diskutiert werden, nachdem dessen Wechsel zu Borussia Dortmund geplatzt war. RB ist auf der Suche nach einem Offensivspieler, der den zu Real Madrid abgewanderten Yan Diomande ersetzt. Der fest eingeplante Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim wurde wegen gesundheitlicher Bedenken nicht verpflichtet. Von RB gab es keinerlei Stellungnahme zu dem Gerücht.

Der Transfer von El Mala würde für die Sachsen allerdings sehr teuer werden. Köln hatte das letzte BVB-Angebot für kolportierte 45 Millionen plus Boni abgelehnt. Leipzig würde bei diesen Summen die angebliche Höchstgrenze von 30 Millionen Euro für Spielerkäufe weit überschreiten. Das muss zudem vom Aufsichtsrat abgesegnet sein. Bislang war der 50 Millionen-Transfer von Xavi Simons von Paris Saint-Germain die höchste Transferausgabe der Sachsen.