Der erste Trainerwechsel der Bundesligasaison ist wohl vollzogen. Wie im Vorjahr trennt sich Borussia Mönchengladbach nach übereinstimmenden Berichten nach nur drei Spielen vom Cheftrainer.

Mönchengladbach (dpa) - Eugen Polanski ist nach übereinstimmenden Medienberichten nicht mehr Trainer von Borussia Mönchengladbach. Die Entscheidung soll beim immer noch punktlosen Fußball-Bundesligisten einen Tag nach der 0:5-Niederlage beim SC Freiburg gefallen sein. Zunächst hatte die «Rheinische Post» berichtet, dass Polanski seinen Rücktritt erklärt und diesen auch schon der Mannschaft mitgeteilt habe.

Im Laufe des Sonntags ist mit einer offiziellen Bestätigung seitens des Vereins zu rechnen. Zunächst soll Co-Trainer Jan-Moritz Lichte den Trainerjob interimsweise übernehmen und am kommenden Samstag gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen. Der 46-Jährige war im Sommer aus dem Nachwuchs von Manchester City an den Niederrhein gekommen.

Déjà-vu bei Borussia: Wieder Trainerwechsel nach drei Spieltagen

Der Schritt erinnert frappierend an die Vorsaison, als sich die Gladbacher ebenfalls nach drei Spielen von Coach Gerardo Seoane getrennt hatten. Vor fast genau einem Jahr hatte der 40 Jahre alte Polanski, der vorherige Trainer des Regionalligateams der Borussia, die Elf vom Niederrhein übernommen. Die vergangene Saison beendete der Verein schlussendlich auf Platz zwölf.

Wie bei Seoane im Vorjahr waren die Gladbacher trotz erheblicher Zweifel im Umfeld und in Teilen des Aufsichtsrats mit Polanski als bereits angeschlagenem Trainer in die neue Saison gegangen. Bei Seoane hatte noch der damalige Sportchef Roland Virkus die Entscheidung getroffen. Auch er hatte kurz darauf seinen Hut nehmen müssen. Nun muss sein Nachfolger Rouven Schröder offenbar erneut auf Trainersuche gehen.

Schröders Umbau zahlt sich bislang nicht aus

Nach der enttäuschenden Vorsaison hatte Schröder noch den Kader und das Trainerteam um Polanski stark verändert, anstatt sich vom Chefcoach zu trennen. Insgesamt elf Neuzugänge hatten im Club die Hoffnung auf eine bessere Spielzeit ohne Abstiegssorgen genährt. Nach den drei Auftaktpleiten der neuen Spielzeit ist inzwischen aber wieder Ernüchterung eingekehrt. In Freiburg spielten die Gladbacher wie ein Absteiger.

Auch das große Verletzungspech, mit dem Polanski zu kämpfen hatte, drückt aufs Gemüt. Insgesamt fünf Spieler fallen aktuell teils schwer verletzt aus.