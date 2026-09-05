Berichten zufolge kam es vor der Partie zwischen Schalke und dem FC Bayern zu einer Auseinandersetzung beider Fanlager. Die Münchener traten in Gelsenkirchen ohne ihre aktive Fanszene an.

Gelsenkirchen (dpa) – Der FC Bayern München musste beim ersten Auswärtsspiel der Saison in Gelsenkirchen ohne seine aktive Fanszene auskommen. Berichten von «Sport1» und «Bild» zufolge hatten sich die Anhänger der Münchener vor der Partie auf einem Parkplatz mit Schalker Anhängern geprügelt.

Demnach habe die Polizei rund 500 Bayern-Fans Platzverweise vor dem Spielbeginn erteilt. Den Berichten zufolge sei es zur Auseinandersetzung gekommen, weil die beiden Fanlager vor der Partie nicht voneinander getrennt wurden. Der FC Bayern München war am Samstagabend im Topspiel erstmals seit drei Jahren wieder beim FC Schalke angetreten.