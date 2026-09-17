Der HSV will langfristig mit Merlin Polzin und dessen Trainer-Team zusammenarbeiten. Laut Medien sollen die Verträge bis 2029 verlängert werden - trotz sportlicher Krise.

Hamburg (dpa) – Die Verlängerung der Verträge von Merlin Polzin und dessen Trainer-Team beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV steht laut Medienberichten unmittelbar bevor. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, will der Tabellenletzte Chefcoach Polzin, dessen Partner Loic Favé und Co-Trainer Richard Krohn bis 2029 an sich binden.

Nach Informationen der «Bild» und Sky Sport sollen die Unterschriften möglicherweise noch am Donnerstag, spätestens am Freitag und damit vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky und RTL) gegen den 1. FC Köln erfolgen. Die Verträge gelten demnach nur für die 1. Liga.

Verlängerung nicht überraschend

Trotz der sportlich größten Krise seit der Bundesliga-Rückkehr mit null Punkten und 0:12 Toren, darunter zwei 0:5-Niederlagen gegen den FSV Mainz 05 und bei RB Leipzig, kommt die Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Vertrags von Polzin nicht überraschend. Sowohl der 35-Jährige als auch die neue Sportvorständin Kathleen Krüger hatten zuletzt stets betont, die Zusammenarbeit fortzusetzen.

«Wir wissen, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen werden», hatte Krüger am Sonntag im Streamingdienst DAZN vor dem Spiel in Leipzig gesagt. Die 41-Jährige ist seit Juli beim HSV und arbeitet seitdem mit Polzin zusammen.

Auch der gebürtige Hamburger Polzin war davon ausgegangen, seine Arbeit beim HSV fortzusetzen. «Da muss sich keiner Sorgen machen um mich, um meine Gedanken oder um irgendwelche anderen Sachen, sondern wir haben die letzten Jahre hier was aufgebaut», hatte er in der vergangenen Woche gesagt.

Polzin seit Ende 2024 HSV-Cheftrainer

Polzin hat eine lange HSV-Vergangenheit. Als Jugendlicher stand er in der Fan-Kurve im Volksparkstadion. Von 2011 bis 2013 arbeitete er als Trainer im Jugendbereich des Clubs. 2020 kehrte mit Cheftrainer Daniel Thioune vom VfL Osnabrück zum HSV zurück und arbeitete als Co-Trainer unter Thioune, Tim Walter und Steffen Baumgart.

Ende 2024 war er nach der Trennung von Baumgart erst zum Interims- und dann zum Cheftrainer aufgestiegen. Im Mai 2025 führte Polzin den HSV zurück in die Bundesliga und hielt mit der Mannschaft in der vergangenen Saison souverän die Klasse. Ähnlich wie in der Vorsaison misslang dem HSV in dieser Spielzeit der Auftakt mit einer erneut neu formierten Mannschaft.