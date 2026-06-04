Der FC Bayern will angeblich auf seiner linken Defensivseite nachbessern. Einen passenden Kandidaten haben die Münchner Medien zufolge gefunden: Es soll ein Nationalspieler aus Frankfurt sein.

München (dpa) – Der FC Bayern München steht angeblich vor einem Transfer von Jung-Nationalspieler Nathaniel Brown. Wie der TV-Sender Sky und die «Bild» berichten, ist sich der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem Linksverteidiger von Eintracht Frankfurt über einen Wechsel in diesem Sommer mündlich einig.

WM-Fahrer Brown soll einen Vertrag beim Doublesieger bis Ende Juni 2031 bekommen. Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl soll über den Transfer bereits in direktem Kontakt mit seinem Frankfurter Kollegen Markus Krösche stehen. Offizielle Aussagen lagen zunächst nicht vor.

Der 22-jährige Brown soll sehr positive Gespräche mit Bayern-Coach Vincent Kompany geführt haben. Allerdings fordert die Eintracht angeblich rund 65 Millionen Euro Ablöse für den in Frankfurt vertraglich noch bis zum Sommer 2030 gebundenen Profi.

Brown war vor zwei Jahren vom 1. FC Nürnberg zu den Hessen gewechselt. Er ist heute um 21.30 Uhr deutscher Zeit auf der DFB-Pressekonferenz in Chicago vor dem letzten Testspiel gegen die USA.