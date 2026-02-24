Von 2018 bis 2019 trainierte Tim Walter schon einmal Holstein Kiel. Kehrt der ehemalige HSV-Coach nach der Trennung von Marcel Rapp jetzt zurück?

Kiel (dpa) - Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter ist beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel offenbar der Favorit auf die Nachfolge von Marcel Rapp. Das berichtete zuerst der TV-Sender Sky. Der 50-Jährige trainierte die Kieler bereits in der Saison 2018/19. Zuletzt arbeitete er mehr als zweieinhalb Jahre für den Hamburger SV, ehe von Juli bis November 2024 ein kurzes Gastspiel beim englischen Zweitliga-Club Hull City folgte.

Erstliga-Absteiger Kiel hatte sich am Dienstag nach fast viereinhalb Jahren von Rapp getrennt. Der 46-Jährige führte den Club einst in die Bundesliga. Aktuell befinden sich die Kieler als Tabellen-14. aber auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr.