2. Fußball-Bundesliga
Medien: Ex-HSV-Trainer Walter ist Kandidat in Kiel
Tim Walter
Kandidat in Kiel: Der frühere HSV-Trainer Tim Walter. (Archivbild)
Nigel French. DPA

Von 2018 bis 2019 trainierte Tim Walter schon einmal Holstein Kiel. Kehrt der ehemalige HSV-Coach nach der Trennung von Marcel Rapp jetzt zurück?

Lesezeit 1 Minute

Kiel (dpa) - Der ehemalige HSV-Trainer Tim Walter ist beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel offenbar der Favorit auf die Nachfolge von Marcel Rapp. Das berichtete zuerst der TV-Sender Sky. Der 50-Jährige trainierte die Kieler bereits in der Saison 2018/19. Zuletzt arbeitete er mehr als zweieinhalb Jahre für den Hamburger SV, ehe von Juli bis November 2024 ein kurzes Gastspiel beim englischen Zweitliga-Club Hull City folgte. 

Erstliga-Absteiger Kiel hatte sich am Dienstag nach fast viereinhalb Jahren von Rapp getrennt. Der 46-Jährige führte den Club einst in die Bundesliga. Aktuell befinden sich die Kieler als Tabellen-14. aber auch in der zweiten Liga in akuter Abstiegsgefahr.

© dpa-infocom, dpa:260224-930-728014/4

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren