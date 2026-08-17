Nach dem verpassten Transfer von Said El Mala ist Borussia Dortmund wohl in Griechenland fündig geworden. Für Giannis Konstantelias greifen die Dortmunder berichten zufolge tief in die Tasche.

Dortmund (dpa) – Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach dem verpassten Transfer von Said El Mala wohl eine Alternative für die Offensive gefunden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge stehen die Dortmunder kurz vor der Verpflichtung des griechischen Mittelfeldspielers Giannis Konstantelias. Demnach zahlt der BVB eine Ablösesumme von rund 32 Millionen Euro für den 23-Jährigen.

Konstantelias kommt vom griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki. Für die Griechen stand er in seinen jungen Jahren bereits in 190 Spielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 44 Tore und gab 26 Vorlagen. Für die griechische Nationalmannschaft bestritt Konstantelias bereits 18 Spiele.

Nach der Verpflichtung von Konstantinos Karetsas würden die Dortmunder mit Konstantelias den zweiten jungen griechischen Mittelfeldspieler in diesem Transfersommer verpflichten. Karetsas war Anfang August für kolportierte 30 Millionen Euro vom belgischen Erstligisten KRC Genk nach Dortmund gewechselt.

Der deutsche Vizemeister hatte nach wochenlangem Hin und Her von einer Verpflichtung des Offensivspielers El Mala vom Ligakonkurrenten 1. FC Köln abgesehen. Dem Vernehmen nach soll Köln mindestens 50 Millionen Euro Ablöse für den Flügelspieler gefordert haben.