Maximilian Wöber steht kurz vor einem Transfer zu Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04. Der Österreicher kennt die Bundesliga bereits, bringt aber eine lange Verletzungshistorie mit.

Neustift im Stubaital (dpa) – Der Defensivspieler Maximilian Wöber steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Wöber befindet sich bereits im Schalker Trainingslager im österreichischen Stubaital und hat den Medizincheck schon absolviert, wie die «Bild»-Zeitung und der Sender Sky berichteten.

Demnach kommt der Österreicher ablösefrei und unterschreibt einen leistungsbezogenen Vertrag bei den Gelsenkirchenern. Der 28-Jährige steht derzeit noch beim englischen Premier League Verein Leeds United unter Vertrag. Das Arbeitspapier in England soll den Berichten zufolge aufgelöst werden, sodass Wöber als vertragsloser Spieler zu Schalke wechselt.

31 Länderspiele für Österreich

Die Karriere des österreichischen Nationalspielers war in den vergangenen Jahren von Verletzungen geplagt. In der abgelaufenen Saison war Wöber an den Bundesligisten SV Werder Bremen ausgeliehen, absolvierte aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber nur drei Spiele für die Profimannschaft der Bremer. Vor seinem Wechsel zu Leeds United spielte der Abwehrspieler auch für Borussia Mönchengladbach.

Für die Nationalmannschaft Österreichs absolvierte Wöber 31 Länderspiele. Die WM in den USA, Mexiko und Kanada verpasste er verletzungsbedingt.