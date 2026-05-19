Manuel Neuer wird wohl die deutsche Nummer eins bei der Fußball-WM – doch die späte Entscheidung wirft Fragen auf. Auch bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

Berlin (dpa) – Lothar Matthäus würde ein DFB-Comeback von Torhüter Manuel Neuer bei der Fußball-WM begrüßen, kritisiert aber die Informationspolitik des Verbands. «Rein sportlich ist diese Überlegung für mich absolut nachvollziehbar. Was mir allerdings nicht gefällt, ist die Art und Weise der Kommunikation», schrieb der Rekordnationalspieler in einer Sky-Kolumne. Im Umgang mit Torhüter Oliver Baumann und den Fans habe er Ehrlichkeit und Transparenz vermisst.

Bundestrainer Julian Nagelsmann sei «einen Weg gegangen, der für ihn vielleicht der richtige war, aber unnötige Diskussionen ausgelöst hat», kritisierte Matthäus. «Dabei mache ich ihm persönlich keinen Vorwurf – das Thema betrifft den gesamten DFB. Dort arbeiten erfahrene Verantwortliche. Solche Situationen hätte man frühzeitig vermeiden müssen.» Auch Nagelsmanns «Sportstudio»-Auftritt am Samstag im ZDF habe «wenig zur Klärung beigetragen».

Bericht: Neuer fährt als Nummer eins zur WM

Neuer wird nach Medien-Informationen als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur WM in diesem Sommer reisen. Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit dem 40 Jahre alten Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtete «Bild». Baumann (35) habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er auch als Ersatzkeeper bei der WM zur Verfügung stehen werde.

Angesichts von Baumanns starken Leistungen in der WM-Qualifikation überrasche die späte Kehrtwende umso mehr, schrieb Matthäus. «Der DFB hat sich über Monate hinweg klar zu Baumann bekannt. Was aber, wenn sich Neuer kurz vor der WM oder während der Vorbereitung verletzt? Dann wäre Baumann wieder gefragt.» Am letzten Bundesliga-Spieltag gegen Köln wurde Neuer wegen Wadenproblemen ausgewechselt. Er habe kein Risiko eingehen wollen, erklärte der Bayern-Torwart.

Nagelsmann gibt WM-Kader am Donnerstag bekannt

Zuletzt hatte Nagelsmann eine klare Aussage zu Neuer vermieden. Am Samstag verwies er im ZDF darauf, er wolle zuerst das Gespräch mit allen Spielern suchen, das habe noch nicht stattgefunden. Seinen 26-Mann-Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada wird der Bundestrainer am Donnerstag offiziell bekanntgeben.