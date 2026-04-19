Vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart kommt es zu einer Massenschlägerei vor dem Stadion. Noch ist unklar, wie viele Menschen dabei verletzt wurden.

München (dpa) – Rivalisierende Fußballfans des VfB Stuttgart und des FC Bayern München haben sich vor der Allianz Arena in München eine Massenschlägerei geliefert. Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, wurden dabei mehrere Menschen verletzt, darunter auch Polizisten.

Demnach trafen am Sonntag vor dem Bundesligaspiel vermummte Anhänger beider Fanlager zwischen dem U-Bahnhof Fröttmaning und dem Stadion aufeinander. Es kam zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften setzte Schlagstöcke sowie Pfefferspray ein, um die Gruppen zu trennen. Laut Polizei konnten die Beamten die Situation zügig beruhigen.

Zahl der Verletzten noch nicht bekannt

Nach Angaben einer Sprecherin der Münchner Polizei wurden um die hundert Fans kontrolliert. Wie viele von ihnen anschließend in Gewahrsam genommen wurden, sei bislang unklar. Auch die Zahl der Verletzten sei noch nicht bekannt. «Derartige Gewalt vor Sportveranstaltungen dulden wir in München nicht», sagte eine Sprecherin.

Die Ausschreitungen ereigneten sich kurz vor dem Spiel, bei dem der FC Bayern München die deutsche Meisterschaft perfekt machen könnte. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.