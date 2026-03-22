Nach dem BVB-Heimsieg gegen Hamburg kommt es zur Massenschlägerei. Vermummte Fans prügeln sich mitten auf der Straße, die Polizei nimmt zahlreiche Fans in Gewahrsam.

Dortmund (dpa) – Nach dem Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV ist es zu einer Massenschlägerei zwischen Fans beider Teams gekommen. Bei der Abreise der Besucher nach dem Abpfiff kam es daher zu seinem größeren Polizeieinsatz in der Dortmunder Innenstadt, insgesamt wurden 152 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Die Polizei bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte. Die «Ruhr Nachrichten» und die «Bild»-Zeitung hatten berichtet. Demnach hatten sich teils vermummte Anhänger beider Mannschaften auf offener Straße geprügelt, BVB-Anhänger hätten die Busse der Hamburger attackiert.

152 Personen in Gewahrsam

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die meisten in unterschiedliche Richtungen. Angaben zur Verletzten gab es bislang nicht. Der Polizeisprecher bestätigte aber, dass 152 Personen in Gewahrsam genommen wurden. Die meisten von ihnen waren HSV-Anhänger. Ihre Personalien seien aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet worden, anschließend kamen sie wieder frei.