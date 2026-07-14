Neuer Coach, frischer Wind: Mit klaren Worten startet Carles Martinez in Leverkusen. Der Spanier setzt auf Leidenschaft und Überzeugung – und erinnert damit an die erfolgreiche Ära seines Landsmanns.

Leverkusen (dpa) – Unter dem neuen Trainer Carles Martinez ist Bayer Leverkusen in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet. Der Nachfolger von Kasper Hjulmand versammelte 28 Fußball-Profis auf dem Trainingsplatz im Schatten des Leverkusener Stadions. Mit dabei war auch Neuzugang Afonso Moreira, während neben den WM-Fahrern auch Neuzugang Kennet Eichhorn wegen eines privaten Termins fehlte.

«Ich fange an, eine echte Verbindung zu den Spielern und den Fans auf dem Platz zu spüren», sagte der 42-jährige Spanier nach der Einheit. Es sei wichtig, vom ersten Tag an Leidenschaft und Überzeugung aufzubauen. Mit seinen klaren Ansprachen auf dem Platz erinnerte Martinez immer wieder an Bayers früheren Erfolgscoach Xabi Alonso. Mit seinem Landsmann habe er bislang zwar noch nicht telefoniert, dafür aber mit zwei Co-Trainern, berichtete er.

Bayer bastelt am Kader für die Martinez-Ära

Parallelen zu Alonso wollte Stürmer Nathan Tella nicht ziehen. «Nein, ich denke jeder hat seine eigenen Vorstellungen und Interpretationen. Er ist sehr mitteilsam und kommuniziert viel, und genau das brauchen wir als Mannschaft», sagte der Nigerianer, der seit 2023 in Leverkusen spielt. «Wir haben neue Spieler, darunter auch einige jüngere, und er vermittelt uns allen eine klare Vorstellung davon, was er von uns als Team auf dem Platz erwartet.»

Nach dem missglückten Saisonstart im Vorjahr unter Erik ten Hag und dem Verpassen der Champions League unter Hjulmand soll Martinez Bayer neuen Schwung verleihen. Im Kader braucht es dafür noch einen Links- und einen Rechtsverteidiger. Auf den offensiven Außenpositionen gibt es indes mehrere Wechselkandidaten, darunter Martin Terrier, Ernest Poku und Jonas Hofmann. Kapitän Robert Andrich wird mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

Martinez fordert volle Leistung – Boniface will sich empfehlen

«Ich möchte, dass in den kommenden Wochen jeder sein maximales Niveau zeigt, und danach werden wir sehen, wer hier bleiben kann», sagte Martinez. «Ich versuche, das Niveau jedes Einzelnen so weit wie möglich zu steigern.»

Beweisen will sich auch Leihrückkehrer Victor Boniface, der in der ersten Mannschaftseinheit einen fitten Eindruck hinterließ. Bis zum Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal in Wiesbaden (22. August) bestreitet Bayer 04 sechs Testspiele.