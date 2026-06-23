Großeinsatz im Rathaus: Ein Mann übergießt sich in Lengerich bei Münster mit einer brennbaren Flüssigkeit. Spezialkräfte müssen anrücken.

Lengerich (dpa) - Ein Mann hat sich im Rathaus von Lengerich bei Münster mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Spezialkräfte konnten die Lage schließlich klären und den Mann festnehmen. «Die Situation konnte besonnen gelöst werden. Spezialeinheiten der Polizei waren auch im Einsatz», sagte eine Polizeisprecherin vor Ort. «Es wurden keine Personen verletzt.»

Seit dem Dienstagmittag waren Polizei und Feuerwehr im Großeinsatz. «Ein Mann hat sich in einem Büro im Rathaus in Lengerich mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen», bestätigte die Polizeisprecherin. Nach dem Zugriff sei er in ein Krankenhaus gebracht worden. Zum möglichen Motiv gab es zunächst keine Angaben.

Laut «Bild» ging die Polizei zunächst davon aus, dass sich mindestens eine Person in der Nähe des Mannes befinden könnte. Deshalb habe die Polizei die Lage wie eine mögliche Geiselnahme behandelt.

Mitarbeiter durften zurück an ihre Arbeitsplätze

Mitarbeiter der Stadtverwaltung durften am Nachmittag wieder in das Gebäude hineingehen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Am Haupteingang hing ein Zettel, der Bürger darauf hinwies, dass die Stadtverwaltung für den Rest des Tages geschlossen bleibe. Nach Informationen der «Westfälischen Nachrichten» durften lediglich Beschäftigte des Fachdienstes «Soziales» nicht zurück an ihre Arbeitsplätze.