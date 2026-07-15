Bluttat im Taunus
Mann tötet Ehefrau in Kelkheim – Haftrichter prüft U-Haft
Ehefrau in Kelkheim getötet
Nach der tödlichen Attacke gegen eine Frau in Kelkheim nahe Frankfurt laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.
Mike Seeboth. DPA

Ein Ehemann attackiert im hessischen Kelkheim auf offener Straße seine Frau mit einer Stichwaffe. Sie stirbt. Was passiert nach der Festnahme des Angreifers?

Lesezeit 1 Minute

Kelkheim (dpa) – Nach der tödlichen Attacke mit einer Stichwaffe gegen seine Ehefrau im hessischen Kelkheim soll der Täter einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser prüft, ob der Angreifer in Untersuchungshaft kommt, wie das zuständige Polizeipräsidium Wiesbaden mitteilte. Weitere Details nannte es zunächst nicht.

Der Mann hatte nach früheren Polizeiangaben seine Frau im Freien nahe dem Marktplatz von Kelkheim getötet. Zeugen überwältigten ihn und hielten ihn fest, bis Polizisten ihn festnahmen. Dabei wurde der Angreifer laut Polizei verletzt. Die Tat vor vielen Zeugen löste weithin Entsetzen aus. Motiv und Hintergründe waren vorerst unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Generell wird es als Femizid bezeichnet, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden, also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Die 28.000-Einwohner-Stadt Kelkheim im Main-Taunus-Kreis liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Frankfurter Stadtteils Unterliederbach.

© dpa-infocom, dpa:260714-930-385700/4

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren