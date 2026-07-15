Ein Ehemann attackiert im hessischen Kelkheim auf offener Straße seine Frau mit einer Stichwaffe. Sie stirbt. Was passiert nach der Festnahme des Angreifers?

Kelkheim (dpa) – Nach der tödlichen Attacke mit einer Stichwaffe gegen seine Ehefrau im hessischen Kelkheim soll der Täter einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser prüft, ob der Angreifer in Untersuchungshaft kommt, wie das zuständige Polizeipräsidium Wiesbaden mitteilte. Weitere Details nannte es zunächst nicht.

Der Mann hatte nach früheren Polizeiangaben seine Frau im Freien nahe dem Marktplatz von Kelkheim getötet. Zeugen überwältigten ihn und hielten ihn fest, bis Polizisten ihn festnahmen. Dabei wurde der Angreifer laut Polizei verletzt. Die Tat vor vielen Zeugen löste weithin Entsetzen aus. Motiv und Hintergründe waren vorerst unklar. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren.

Generell wird es als Femizid bezeichnet, wenn Frauen aufgrund ihres Geschlechts getötet werden, also weil sie Frauen sind. Als häufigste Form gilt die Tötung von Frauen durch Partner oder Ex-Partner.

Die 28.000-Einwohner-Stadt Kelkheim im Main-Taunus-Kreis liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Frankfurter Stadtteils Unterliederbach.