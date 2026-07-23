Mit einem Messer soll ein Mann einen anderen Mann in einer Bankfiliale in Regensburg tödlich verletzt haben. Der Angreifer bleibt mit weiteren Menschen im Gebäude, Spezialkräfte rücken an.

Regensburg (dpa) - Bei einer Messerattacke in einer Bank in Regensburg ist ein Mann tödlich verletzt worden. Der Angreifer befinde sich mit weiteren Menschen im Gebäude, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Spezialkräfte rückten an, der Bereich um die Filiale wurde weiträumig abgesperrt.

Zunächst war von einer Geiselnahme die Rede gewesen. Später war unklar, inwieweit die Menschen im Gebäude in der Gewalt des Täters sind. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls, sagte die Polizeisprecherin.

Nachdem die Einsatzkräfte zunächst nur Blickkontakt zu dem Opfer hatten, konnte es später von Rettungskräften erstversorgt werden. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es zunächst vonseiten der Polizei. Wenig später teilte die Polizei mit, dass das Opfer gestorben sei.

Polizei geht von Einzeltäter aus

«Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus», sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Zahl der Menschen im Gebäude der Bankfiliale blieb zunächst unklar.

Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Neben einem Hubschrauber wurde auch das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Was das Motiv des Täters ist, blieb zunächst offen.

Die Bank befindet sich im Erdgeschoss eines großen Gebäudekomplexes; in den Stockwerken obendrüber sind Wohnungen. «Der Schutz der Bevölkerung hat für uns oberste Priorität», betonte die Sprecherin. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, die Umgebung rund um den Tatort weiträumig zu meiden.