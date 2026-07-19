Der bayerische Ministerpräsident will das Jubiläum eines Orts am Chiemsee feiern und wird plötzlich Ziel einer Attacke. Der Vorfall geht glimpflich aus.

Bernau am Chiemsee (dpa) – Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden. Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee.

Die «Bild»-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei. LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben. Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall.

Söder postete am Abend auf der Plattform X ein Foto von einer Jubiläumsfeier zum 1.100-jährigen Bestehen der Gemeinde Bernau am Chiemsee. «Bin selbst seit der Kindheit immer wieder gerne hier», schrieb er dazu, ohne den Vorfall zu erwähnen.