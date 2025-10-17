Der FSV Mainz 05 taumelt in der Bundesliga zu Hause einem negativen Vereinsrekord entgegen. Ausgerechnet gegen Ex-Trainer Kasper Hjulmand soll die Wende gelingen.

Mainz (dpa) – Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft am Wochenende trotz des Negativlaufs in der Bundesliga im heimischen Stadion befreit aufspielen wird. Der Kopf sei zu «100 Prozent frei», sagte Henriksen vor dem siebten Spieltag zu Hause gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die 05er warten saisonübergreifend seit acht Heimspielen in der Fußball-Bundesliga auf einen Sieg. Mit neun Partien würden die Mainzer ihren Negativrekord aus der Saison 2020/2021 einstellen.

Trotz dieser Serie glaubt Henriksen daran, gegen den Vizemeister drei Punkte holen zu können. «Leverkusen ist ein guter Gegner. Wir haben großen Respekt, denn das ist eine großartige Mannschaft. Aber wir können gegen alle hier gewinnen», äußerte der 50-Jährige.

Wiedersehen und ein dänisches Trainerduell

An der Seitenlinie kommt es für Henriksen zum Trainerduell mit seinem dänischen Landsmann Kasper Hjulmand, der von Juli 2014 bis Februar 2015 Coach des FSV war.

In der Bundesliga ist es das erste Aufeinandertreffen, in der dänischen Liga allerdings begegneten sich die beiden schon häufiger. Die Bilanz spricht klar für Hjulmand. «Er hat 100 Prozent eine bessere Statistik», betonte Henriksen und ergänzte: «Ich habe gegen ihn aber auch schon gewonnen.» Hjulmand sei zwar ein dänischer Trainer, «aber er ist nicht unschlagbar», so der Mainzer Coach.