Männer wegen Raubüberfalls auf Menschen in Autos in U-Haft

Schon im August wurden in Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz Insassen parkender Autos überfallen und ausgeraubt. Nun hat die Polizei in Duisburg drei Tatverdächtige festgenommen.

Traben-Trarbach/Duisburg (dpa) – Nach einem Raubüberfall auf Insassen parkender Autos in Traben-Trarbach sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Spezialeinsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen nahmen die Männer am Donnerstagmorgen widerstandslos in Duisburg fest, wie das Polizeipräsidium Trier mitteilte.

Die Männer im Alter zwischen 28 und 32 Jahren sollen im August in der Stadt an der Mosel in Rheinland-Pfalz zwei am Straßenrand parkende Autos überfallen haben. Dabei sollen sie die Insassen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Umfangreiche Ermittlungen hätten zu den Tatverdächtigen geführt, hieß es.

Nach der Festnahme wurden fünf Wohnungen im Raum Duisburg und Bonn durchsucht. Dabei seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden, so die Polizei. Die Staatsanwaltschaft Trier beantragte Haftbefehl. Inzwischen sitzen die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.