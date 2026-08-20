Luftverkehr
Lufthansa-Maschine muss in Schottland runter
Lufthansa-Maschinen
Die Boeing 747 hatte mehr als 350 Passagiere an Bord. (Symbolbild)
Arne Dedert. DPA

Die Boeing war von Frankfurt nach Chicago unterwegs. Dann gab es einen medizinischen Notfall an Bord.

Frankfurt/Main (dpa) – Eine Lufthansa-Maschine ist am Donnerstag auf dem Weg von Frankfurt am Main nach Chicago außerplanmäßig in Schottland gelandet. Grund war ein medizinischer Notfall an Bord, wie die Lufthansa auf Nachfrage berichtet. Zuvor hatte RTL berichtet. An Bord der Boeing 747-8 waren nach Angaben der Fluggesellschaft 358 Passagiere.

«Aufgrund der medizinisch bedingten Dringlichkeit wurde Luftnotlage erklärt», sagte eine Sprecherin. Durch eine «priorisierte Landung» sollte der Passagier schnellstmöglich einem Notarzt zugeführt werden. Die Boeing 747-8 sei sicher in Glasgow gelandet. «Nach der Versorgung des erkrankten Passagiers und Auftanken des Flugzeuges wird der Flug nach Chicago fortgesetzt.»

© dpa-infocom, dpa:260820-930-558809/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren