Monatelang blieb der Jackpot unberührt, nun gab es in zwei Ziehungen nacheinander einen Hauptgewinn. Wohin geht die Summe von 50 Millionen Euro?

Bremen (dpa) - Der Lotto-Jackpot mit der Maximalhöhe von 50 Millionen Euro ist zum zweiten Mal in Folge geknackt worden. Wie Lotto Bremen mitteilte, gehen 16,66 Millionen Euro einmal nach Hessen und zweimal nach Niedersachsen. Wer die glücklichen Gewinner sind, war zunächst unklar. Weitere Informationen dazu werden im Laufe des Tages von den Lotto-Gesellschaften Niedersachsen und Hessen erwartet. Lotto Bremen hat derzeit die Federführung im Deutschen Lotto- und Totoblock.

Nach ersten Informationen von Lotto Niedersachsen tippte der erste Gewinner in einer Annahmestelle im Landkreis Wittmund, der zweite spielte online und kommt aus dem Landkreis Wesermarsch. Ein dritter Niedersachse aus dem Landkreis Wolfenbüttel tippte sechs Richtige ohne Superzahl, er gewinnt 577.448,20 Euro.

50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt

Von Ende März bis Mitte August war es niemandem gelungen, die sechs richtigen Gewinnzahlen plus Superzahl zu tippen - ein Rekord. Erst bei der Ziehung am 15. August gab es einen Hauptgewinn. Nach Angaben der Thüringer Staatslotterie tippte eine Einzelperson die richtigen Zahlen. Nähere Angaben zum glücklichen Gewinner gab es zunächst nicht.

Beim Spiel «6 aus 49» sind 50 Millionen Euro gesetzlich als Obergrenze festgelegt. Bei einer längeren Phase ohne Gewinnerin oder Gewinner erhöht sich der nächste Einstiegs-Jackpot. Wegen der langen Zeitspanne ohne Hauptgewinn war jüngst so viel Geld im Topf, dass der folgende Jackpot direkt mit der Maximalsumme von 50 Millionen Euro begann. Das gab es in der deutschen Lottogeschichte noch nie - seit über 70 Jahren.

Wie hoch ist die Chance? Wie groß ist das Risiko?

Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim klassischen Lotto «6 aus 49» liegt bei 1 zu 140 Millionen. Die Wissenschaft nutzt anschauliche Vergleiche, um extrem geringe Wahrscheinlichkeiten wie einen Hauptgewinn im Lotto zu verdeutlichen: Niemand würde behaupten, dass es wahrscheinlich ist, mit verbundenen Augen den einzigen rot gefärbten Grashalm auf einem Fußballfeld mit rund 140 Millionen grünen Halmen zu finden. Wohl jeder Lottospieler würde zugeben, dass die eigene Hand eher einen der grünen Halme zu fassen bekäme. Den Jackpot im klassischen Lotto oder im Eurojackpot zu knacken, ist genauso (un-)wahrscheinlich, wie blind den roten Halm zu greifen.

Lotto ist ein Glücksspiel und Glücksspiele können süchtig machen. Zudem besteht die Gefahr, dass Spielerinnen und Spieler mehr ausgeben als ihnen eigentlich finanziell möglich ist. Experten zufolge sind die Risiken beim klassischen Lotto aber geringer als bei virtuellen Automaten, Live-Sportwetten und illegalen Spielangeboten.