Eine Lok gerät bei einer Rangierfahrt in der Nacht plötzlich aus den Schienen. Der Unfall geht glimpflich aus. Die Strecke muss für den Zugverkehr gesperrt werden.

Hattersheim (dpa) – Eine Lok eines Güterzugunternehmens ist in der Nacht im Bahnhof Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) entgleist. Das Fahrzeug sei gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache aus den Schienen geraten, teilte ein Bahnsprecher mit. Die Bahnstrecke ist derzeit gesperrt.

Zu dem Unfall kam es einem Bahnsprecher zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Oberleitung repariert werden müsse. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Das müssen Reisende jetzt wissen

Reisenden steht laut Bahn zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung. Die Linie S1 verkehrt laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf den Abschnitten zwischen Wiesbaden und Flörsheim sowie zwischen Ober-Roden und Frankfurt-Höchst.

Von der Streckensperrung betroffen sind den Angaben des RMV zufolge die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10. Diese entfallen zwischen Frankfurt und Mainz sowie Wiesbaden. Umleitungen über Rüsselsheim seien aufgrund von Bauarbeiten nicht möglich.