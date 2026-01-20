Eine Lok gerät bei einer Rangierfahrt in der Nacht plötzlich aus den Schienen. Der Unfall geht glimpflich aus. Die Strecke muss für den Zugverkehr gesperrt werden.

Hattersheim (dpa) - Eine Lok eines Güterzugunternehmens ist in der Nacht im Bahnhof Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) entgleist. Das Fahrzeug sei gegen Mitternacht aus bislang ungeklärter Ursache aus den Schienen geraten, teilte ein Bahnsprecher mit. Die Bahnstrecke war auch am Nachmittag noch gesperrt. Ab dem Abend sollten einige Züge über Rüsselsheim umgeleitet werden.

Notfallkrane und Hilfszug bergen entgleiste Lok

Zu dem Unfall kam es einem Bahnsprecher zufolge bei einer Rangierfahrt. Verletzt worden sei bei dem Unfall niemand. Es sei ein Oberleitungsmast beschädigt worden, sodass ein Teil der Leitung repariert werden müsse. Die Reparatur werde voraussichtlich erst in zwei Tagen abgeschlossen sein, hieß es von der Deutschen Bahn (DB) am Dienstagnachmittag.

Wie die Feuerwehr mitteilte, waren etwa 50 Liter Trafoöl sowie weitere 50 Liter sonstige Betriebsstoffe ausgelaufen. Den Einsatzkräften sei es gelungen, einen undichten Tank mit rund 2.700 Litern Trafoöl abzudichten. Gegen Nachmittag waren zwei Notfallkrane und ein Hilfszug im Einsatz, um die Lok zu bergen und auf die Gleise zu heben.

Das müssen Reisende jetzt wissen

Reisenden steht der DB zufolge zwischen Frankfurt-Höchst und Flörsheim ein Ersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung, der vorerst weiterhin die S1 ersetzt. Die Linie S1 verkehrt laut Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) derzeit nur auf den Abschnitten zwischen Wiesbaden und Flörsheim sowie zwischen Ober-Roden und Frankfurt-Höchst.

Von der Streckensperrung betroffen waren den Angaben des RMV zufolge auch die Regionalbahnlinien RE2, RE4, RE14, RE9 und RB10. Diese entfielen zwischen Frankfurt und Mainz sowie Wiesbaden. Planmäßige Bauarbeiten auf der Strecke von Rüsselsheim nach Mainz und Wiesbaden werden vorerst unterbrochen, um für weniger Ausfälle zu sorgen. Bis auf die RE9 sollen die Züge ab dem frühen Abend wieder fahren können. Auch der Fernverkehr könne wieder fahren.