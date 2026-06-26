Nach der verpassten Meisterschaft brauchen die Bayern-Basketballer einen neuen Trainer. Die Verpflichtung von Anton Gavel wird einem Bericht zufolge nun perfekt gemacht. Auch ein Weltmeister kommt.

München (dpa) – Der Wechsel von Trainer Anton Gavel von den Bamberg Baskets zum FC Bayern München ist Medieninformationen zufolge fix, falls es keine dramatische Wende mehr gibt. Das berichtet die «Abendzeitung» aus München unter Berufung auf Bayern-Präsident Herbert Hainer. Zudem wird künftig Welt- und Europameister Johannes Thiemann für den Ex-Meister auflaufen. «Thiemann wird in der nächsten Saison bei uns spielen», zitierte die Zeitung Hainer. Der frühere Berliner war zuletzt in Japan aktiv.

Um das Engagement von Gavel gab es seit Wochen Ärger. Der 41 Jahre alte frühere Münchner Profi besaß in Bamberg eigentlich einen Vertrag bis 2027. Gavel hat ihn aber zuletzt gekündigt und einen Formfehler bei der Unterschrift ebenjenes Kontrakts angegeben.

Hainer: «Sind sehr nah an einer Lösung»

Vorwürfe aus Bamberg, die Bayern hätten dies forciert und würden sich so eine Ablösesumme sparen, wiesen die Münchner zuletzt zurück und boten eine klare Lösung an. Nun gibt es laut «AZ» einen Durchbruch bei den Verhandlungen. «Ich kann sagen, dass sich die Situation mit Bamberg deutlich beruhigt hat», sagte Bayern-Präsident Hainer der Zeitung. «Wir waren in den letzten Tagen in sehr konstruktiven und aussichtsreichen Gesprächen mit Bamberg und sind sehr nah an einer Lösung.»

Gavel soll beim FC Bayern Nachfolger von Svetislav Pesic werden, der sich nach dem verlorenen Playoff-Finale gegen Alba Berlin in den Ruhestand verabschiedet hat. Als neuer Sportdirektor wird Thorsten Leibenath kommen, er kennt Gavel aus gemeinsamen Zeiten in Ulm bestens.