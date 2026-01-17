Altenberg (dpa) – Johannes Lochner hat das letzte Weltcup-Duell im Zweierbob gegen seinen Dauerrivalen Francesco Friedrich souverän für sich entschieden. Der Berchtesgadener nahm seinem langjährigen Kontrahenten auf dessen Heimbahn in Altenberg in zwei Läufen insgesamt 0,51 Sekunden ab. Damit sicherte sich der 35 Jahre alte Lochner souverän den Gesamtsieg im Zweierbob-Weltcup. Nur in Sigulda musste er dem Rekordweltmeister aus Pirna den Vortritt lassen. Es war bereits die dritte große Kristallkugel im kleinen Schlitten nach 2022/2023 und 2024/2025.

«Das bedeutet mir nochmal richtig viel. Es wird trotzdem eine harte Nuss bei Olympia. Franz ist da total abgebrüht und hat da die Ruhe weg», sagte Lochner, der mit Anschieber Georg Fleischhauer eine Machtdemonstration zeigte. Der gleichaltrige Friedrich, der im Februar in Cortina d’Ampezzo sein drittes olympisches Gold-Double in Serie anpeilt, will erst nach den Winterspielen in Abstimmung mit seiner Familie entscheiden, ob er seine einzigartige Karriere fortsetzt.

Friedrich: «Schlagen bei Olympia zurück»

Für seine Olympia-Mission muss er noch einige Hausaufgaben machen. Denn schon wie zuletzt in Winterberg musste der viermalige Olympiasieger Friedrich mit Alexander Schüller im internen deutschen Duell auch Adam Ammour vorbeiziehen lassen. Ammour landete mit Benedikt Hertel auf Rang zwei. «Wir sind froh, dass wir im zweiten Lauf die Bestzeit gefahren sind. Wir haben ein Ziel, einen Plan im Kopf, wissen, was wir tun. Ich denke, wir schlagen dann bei Olympia zurück. Das Imperium hat immer zurückgeschlagen», meinte Friedrich.

Letztes Zweierbob-Weltcuprennen für Lochner

Für Lochner war es definitiv das letzte Weltcup-Rennen im kleinen Schlitten, da er seine Karriere nach Olympia in Cortina d’Ampezzo beenden wird. «Wir haben es noch einmal richtig genossen», sagte Fleischhauer, während Lochner schon weiter dachte: «Danach fahre ich höchstens noch Bob-Taxi auf unserer Bahn am Königssee», sagte der Bobpilot.