LKA: Vier Verletzte in Gießen - Hinweisportal geschaltet

Ein Auto fährt in eine Bushaltestelle, mehrere Menschen werden verletzt. Die Polizei bittet um Handyvideos und Fotos von Zeugen. Viele Fragen zum Hergang sind noch offen.

Gießen (dpa) - Bei dem Vorfall in Gießen, bei dem ein Mann mit seinem Auto nach Polizeiangaben in eine Bushaltestelle gefahren ist, sind laut dem Landeskriminalamt Hessen (LKA) vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Zunächst hatte die Polizei von drei Verletzten gesprochen. Das LKA hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten suchen nun Bilder und Videos von Zeugen, die vielleicht neue Erkenntnisse zum Hergang geben können.

Hinweise wie Bilder und Videos können laut Polizei unter https://he.hinweisportal.de/lage_ppmh_gieszen hochgeladen werden. Zudem haben die Beamten ein Hinweistelefon geschaltet: +49 641 7006-6555. Die Hintergründe und Motivlage sind den Angaben zufolge derzeit noch unklar.