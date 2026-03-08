Fußball
Linienrichter verletzt: Rollentausch bei Bundesliga-Spiel
FC St. Pauli - Eintracht Frankfurt
Musste verletzt ausgewechselt werden: Schiedsrichter-Assistent Christian Dietz (r).
Beim Bundesliga-Spiel zwischen St. Pauli und Frankfurt verletzte sich der Linienrichter. An der Seitenlinie konnte er nicht mehr weitermachen. Aber er tauschte einfach den Job.

Hamburg (dpa) – Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt ist es zu einem Rollentausch innerhalb des Schiedsrichter-Teams gekommen. Der Linienrichter Christian Dietz verletzte sich kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit an der Wade, musste behandelt werden und konnte zumindest nicht mehr weiter an der Seitenlinie auf und ab laufen.

Nach einer mehrminütigen Unterbrechung übernahm deshalb der 4. Offizielle Eric Weisbach seinen Job – und Dietz stellte sich mit bandagiertem Unterschenkel zumindest bis zur Halbzeitpause zwischen die beiden Trainerbänke. In der zweiten Hälfte sprang der Schiedsrichter-Beobachter des DFB für ihn ein, der dafür von der Tribüne geholt wurde.

