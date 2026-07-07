Senior betrogen und bestohlen
Liebesschwindlerin am Flughafen festgenommen
Bundespolizei
Die 30-Jährige sei bereits einem Haftrichter vorgeführt worden, so die Bundespolizei. (Symbolbild)
Sven Hoppe. DPA

Eine Frau bringt einen 80-Jährigen um Bargeld und Wertgegenstände. Zuvor soll sie sich das Vertrauen des Mannes erschlichen und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht haben. Nun ist sie gefasst worden.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt am Main/Koblenz (dpa) – Eine polizeibekannte Liebesschwindlerin ist am Flughafen Frankfurt festgenommen worden. Wie die zuständige Bundespolizei jetzt mitteilte, wurde die 30-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls und Betruges in mehreren Fällen per Haftbefehl gesucht und am Samstag festgenommen.

So soll die Frau im vergangenen Jahr einem 80-jährigen Mann eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und ihn um Bargeld sowie Wertgegenstände gebracht haben. Unter anderem habe sie einen Krankenhausaufenthalt des Mannes genutzt, um sich zu bereichern, hieß es.

Die 30-Jährige wurde laut Bundespolizei dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Koblenz vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

© dpa-infocom, dpa:260707-930-345057/1

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