Eine Frau bringt einen 80-Jährigen um Bargeld und Wertgegenstände. Zuvor soll sie sich das Vertrauen des Mannes erschlichen und ihm eine Liebesbeziehung vorgetäuscht haben. Nun ist sie gefasst worden.

Frankfurt am Main/Koblenz (dpa) – Eine polizeibekannte Liebesschwindlerin ist am Flughafen Frankfurt festgenommen worden. Wie die zuständige Bundespolizei jetzt mitteilte, wurde die 30-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls und Betruges in mehreren Fällen per Haftbefehl gesucht und am Samstag festgenommen.

So soll die Frau im vergangenen Jahr einem 80-jährigen Mann eine Liebesbeziehung vorgetäuscht und ihn um Bargeld sowie Wertgegenstände gebracht haben. Unter anderem habe sie einen Krankenhausaufenthalt des Mannes genutzt, um sich zu bereichern, hieß es.

Die 30-Jährige wurde laut Bundespolizei dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Koblenz vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.