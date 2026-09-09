Nach Wechsel zum Rivalen
Liebeserklärung an HSV und Werder: Reis redet über Fan-Hass
Ludovit Reis
Früher beim HSV, jetzt bei Werder Bremen: Mittelfeldspieler Ludovit Reis. (Archivbild)
Selim Sudheimer. DPA

Ein früherer HSV-Spieler wechselt zum großen Rivalen Werder Bremen. Damit löste Fußball-Profi Ludovit Reis Hass-Kommentare im Netz aus. Jetzt hat er darauf reagiert - mit einer klaren Botschaft.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – Dieser Wechsel sorgte im Sommer für großen Wirbel. Der langjährige HSV-Spieler Ludovit Reis ging vom FC Brügge ausgerechnet zum großen Nordrivalen Werder Bremen. In einer Medienrunde im Weserstadion hat der 26-jährige Niederländer nun auf die vielen Hasskommentare von Hamburger Fans reagiert – mit einer Liebeserklärung an beide Clubs.

«Ich hatte vier schöne Jahre beim HSV, jeder weiß das – und jeder weiß auch, dass ich den HSV liebe», sagte Reis. «Jetzt bin ich Spieler von Werder – und ich liebe es, hier zu sein.»

Reis über Fan-Kommentare: «Natürlich gibt es eine Grenze»

In den sozialen Netzwerken wurde der frühere Spieler des FC Barcelona massiv beschimpft und beleidigt. Das ging so weit, dass sich sowohl Werders Sport-Geschäftsführer Clemens Fritz als auch HSV-Sportdirektor Claus Costa öffentlich vor Reis stellten und diese Kommentare verurteilten.

«Ich kann die Emotionen im Fußball verstehen. Ich kann auch jede Reaktion verstehen. Aber natürlich gibt es eine Grenze», sagte Reis selbst dazu. Natürlich habe er die Kommentare mitbekommen. Aber: «Es ist wichtig, dass du dein Handy nicht immer anlässt.» Ein «Social-Media-Typ» sei er nicht.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-659399/1

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