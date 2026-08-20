Pokalauftakt mit Brisanz: Beim SV Waldhof Mannheim wartet auf den 1. FC Kaiserslautern ein heißer Tanz. Trotz der Rivalität hofft Trainer Lieberknecht auf die Vernunft beider Fangruppierungen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Trainer Torsten Lieberknecht hat vor dem DFB-Pokal-Hit des 1. FC Kaiserslautern beim Südwest-Rivalen SV Waldhof Mannheim ein Appell an die Fans gerichtet. «Dieses Derby gibt es nicht jede Saison. Deshalb ist klar, dass es polarisiert und die Massen elektrisiert», mahnte der 53-Jährige. «All die Dinge, die so ein Derby mit sich bringt – Frotzeleien und Dinge, bei denen man die Rivalität spürt – soll man trotzdem gewaltfrei im Stadion und drumherum austragen.»

Die Erstrundenpartie zwischen dem Drittligisten und dem Zweitligisten am Freitag (18.00 Uhr/Sky) gilt als Hochrisikospiel und wird von einem Großaufgebot an Sicherheitskräften begleitet. Die beiden Fan-Lager sind seit Jahrzehnten verfeindet.

«Ich weiß, dass die Jungs mit Sicherheit eines wollen: Sie wollen ihre Farben und den FCK mehr als würdig vertreten und allen, die den FCK lieben und als Fans unterwegs sind, den Derbysieg schenken. Eine gesunde Balance ist aber total wichtig», sagte Lieberknecht mit Blick auf seine Mannschaft.

Einsatz von Stammkeeper Krahl fraglich

Im Carl-Benz-Stadion droht dem FCK der Ausfall von Stammtorwart Julian Krahl. «Julian hat sich diese Woche im Training bei einem Pass ein bisschen an den Adduktoren verletzt. Deshalb ist es momentan ein Spiel mit der Zeit, ob es tatsächlich klappt», erklärte Lieberknecht.

Sollte Krahl nicht zur Verfügung stehen, sind Yannick Onohiol und Enis Kamga die möglichen Optionen der Pfälzer zwischen den Pfosten. Genauer wollte Lieberknecht bei der Pressekonferenz aber nicht auf dieses Szenario eingehen: «Beide haben gute Chancen. Enis hat sich in den letzten Trainingswochen aus einem Loch herausgearbeitet und wieder sehr ordentliche Trainingsleistungen gezeigt hat – genauso wie Yannick.»

Neben Krahl könnte auch Simon Asta, der mit muskulären Problemen kämpft, in Mannheim fehlen. Sicher ausfallen werden die verletzten Naatan Skyttä, Ivan Prtajin und Owen Gibs.