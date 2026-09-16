Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen muss vorerst auf seinen Top-Transfer Guéla Doué verzichten. Der ivorische Nationalspieler zog sich während des Abschlusstrainings der Werkself vor dem Europa-League-Duell mit dem slowenischen Meister NK Celje eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu, wie der Verein mitteilte. Das habe eine MRT-Untersuchung am Nachmittag ergeben.



Der 23-Jährige werde damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen können, hieß es. Leverkusen hatte den WM-Teilnehmer erst vor knapp zwei Wochen kurz vor dem Ende der Transferphase vom französischen Erstligisten Racing Straßburg verpflichtet. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt die Werkself rund 30 Millionen Euro an fixer Ablösesumme für den jüngeren Bruder von Frankreichs Offensivstar Desiré Doué. Damit war der Verteidiger der teuerste Neuzugang des Sommers.

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