Hohe Einnahmen für Bayer Leverkusen: Nach einer Leihe wechselt Piero Hincapié für eine hohe Ablöse fest zum FC Arsenal. Laut Medienberichten wird auch Alejandro Grimaldo verkauft: an Atlético Madrid.

Leverkusen (dpa) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen gibt den bislang verliehenen Abwehrspieler Piero Hincapié fest an den neuen englischen Meister FC Arsenal ab. Der ecuadorianische Nationalspieler war vor einem Jahr zunächst auf Leihbasis nach London gewechselt.

Wenige Stunden vor dem WM-Vorrundenspiel zwischen Ecuador und der DFB-Auswahl teilte Bayer mit, den 24 Jahre alten Innenverteidiger zum 1. Juli an den Premier-League-Club zu verkaufen. Die Bedingungen für eine Kaufpflicht seien erfüllt worden. Nach Medienberichten kassiert Bayer für Hincapié 52 Millionen Euro.

Angeblich 25 Millionen für Grimaldo

Auch Leverkusens Linksverteidiger Alejandro Grimaldo steht vor einem Wechsel. Medien berichten, Bayer transferiere den 30 Jahre alten Spanier für 25 Millionen Euro zu Atlético Madrid. Grimaldo hat bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027. Er war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon gekommen. 2024 feierte er, genauso wie Hincapié, mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.

Unterdessen hat Bayer den Vertrag mit dem 18 Jahre alten Angreifer Montrell Culbreath verlängert. Der deutsche U19-Nationalspieler unterschrieb einen nun bis 2031 gültigen Vertrag. Culbreath spielt seit 2023 für Leverkusen. In der vergangenen Saison kam er auf 16 Pflichtspiel-Einsätze in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und erzielte dabei ein Tor.