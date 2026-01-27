In der Königsklasse steht für Bayer Leverkusen im Kampf um den Einzug in die nächste Runde ein echtes Endspiel bevor. Vor dem Duell gegen Villarreal gibt es erfreuliche Neuigkeiten zum Personal.

Leverkusen (dpa) – Abwehrspieler Edmond Tapsoba steht bei Bayer Leverkusen kurz vor seinem Comeback. «Er hat das ganze Training gemacht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Wir müssen aber noch den Medizincheck abwarten», sagte Bayer-Trainer Kasper Hjulmand. Sollte dieser positiv ausfallen, sei der 26-Jährige eine Option für das Champions-League-Duell gegen den FC Villarreal an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Der Verteidiger aus Burkina Faso hatte sich beim Afrika Cup eine Muskelverletzung zugezogen. Im Kampf um den Einzug in die Playoffs – für den ein Sieg in jedem Fall reichen würde – könnte Tapsoba am letzten Spieltag der Ligaphase nun aber wieder eine wichtige Verstärkung für die Defensive der Werkself sein. «Es ist ein bisschen früher als erwartet, aber das ist gut für die Mannschaft», betonte Hjulmand.

Ben Seghir fehlt mehrere Wochen

Verzichten muss Leverkusen in den kommenden Wochen auf Offensivspieler Eliesse Ben Seghir. Der marokkanische Nationalspieler zog sich vor dem verlorenen Finale des Afrika Cups gegen den Senegal eine Bänderverletzung im linken Sprunggelenk zu, wie der Verein mitteilte. «Ich weiß nicht genau, wie lange er ausfällt, aber mehrere Wochen», sagte sein Trainer.