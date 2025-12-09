Leverkusen wohl mit Grimaldo gegen Woltemade

Bayer 04 kann im Duell mit Newcastle voraussichtlich wieder auf Alejandro Grimaldo setzen. Trainer Kasper Hjulmand lobt Gegenspieler Nick Woltemade und hofft dennoch auf den nächsten Sieg.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen geht ohne Personalprobleme und wohl mit Alejandro Grimaldo in das Champions-League-Duell gegen Newcastle United um Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade. «Er sah heute und gestern gut aus, daher sind wir zuversichtlich, was Grima angeht», sagte Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand vor der Partie am Mittwochabend (21.00 Uhr/DAZN).

Grimaldo hatte beim jüngsten 0:2 in Augsburg angeschlagen gefehlt. «Wir sind fast vollzählig. Natürlich haben wir Spieler, die nicht nominiert sind, aber verletzt fällt nur Pala aus», sagte der Däne mit Blick auf Exequiel Palacios. Jonas Hofmann und Martin Terrier sind für die Königsklasse nicht gemeldet. Dafür kehrt Robert Andrich nach seiner Sperre zurück.

Ex-Stuttgarter Woltemade im Fokus

Lobende Worte fand Hjulmand für den Ex-Stuttgarter Woltemade, der nach seinem Sommerwechsel nach England erstmals wieder auf einen Bundesliga-Club trifft. «Es gibt nicht viele Spieler, die bei seiner Größe solche technischen Fähigkeiten haben», sagte der Coach über den 1,98 Meter großen Stürmer. «Er ist technisch sehr stark und auch im Strafraum gefährlich.»

Auch Bayers englischer Abwehrspieler Jarell Quansah, der Woltemade von der U21-EM kennt – bei der England das Finale nach Verlängerung 3:2 gewann – zeigte sich angetan vom 23-Jährigen: «Er ist ein Spieler, den man im Auge behalten muss, weil er viele Qualitäten hat. Er kann das Spiel viel beeinflussen. Aber wir sollten uns auch auf uns selbst konzentrieren», befand Quansah.

Nach den Erfolgen gegen Benfica Lissabon und Manchester City hat die Werkself nun die Chance auf den dritten Champions-League-Sieg in Serie. «Das ist eine großartige Möglichkeit, nach zwei sehr guten Auswärtsspielen einen großen Schritt zu machen. Aber Newcastle ist ein schwieriger Gegner – wir müssen unsere beste Leistung abrufen», betonte Hjulmand.