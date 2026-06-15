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Leverkusen leiht Talent Onyeka nach Elversberg aus
Francis Onyeka
Nächste Leihe für Bayer-Eigengewächs Francis Onyeka. (Archivbild)
David Inderlied. DPA

Nachwuchs-Nationalspieler Francis Onyeka kehrt nach seinem Jahr in Bochum vorerst nicht nach Leverkusen zurück. Was der Bundesligist mit ihm vorhat.

Lesezeit 1 Minute

Spiesen-Elversberg/Leverkusen (dpa) – Mittelfeldspieler Francis Onyeka wird von Bayer Leverkusen für ein Jahr an Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg ausgeliehen. Gleichzeitig verlängerte die Werkself den Vertrag mit dem 19-Jährigen vorzeitig bis 2032. Onyeka spielte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den Zweitligisten VfL Bochum.

«Er ist ein tolles Talent, das seinen Weg seit vielen Jahren in unserem Club gegangen ist und dies auch weiterhin tun soll», sagt Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Die Leihe nach Bochum sei ein großer Erfolg gewesen. «Jetzt soll und kann er in Elversberg eine ähnlich hervorragende Rolle spielen und sich dort als Leistungsträger auch auf Erstliga-Niveau etablieren.»

In Bochum gelangen Onyeka in 30 Liga-Einsätzen neun Torbeteiligungen. «Wir sehen ihn als modernen Box-to-Box-Spieler, der einen exzellenten Mix aus fußballerischer Qualität und Athletik mitbringt und darüber hinaus auch noch eine gewisse Torgefahr ausstrahlt», sagt SVE-Sportdirektor Christian Weber.

© dpa-infocom, dpa:260615-930-224800/1

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