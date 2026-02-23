Bereits nach der Niederlage in Berlin verließ Leverkusens Malik Tillman humpelnd das Stadion. Ein Einsatz im wichtigen K.o-Duell in der Champions League scheint für den 23-Jährigen nun kaum möglich.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen muss im Kampf um das Champions-League-Achtelfinale wohl auf Malik Tillman verzichten. «Es wird schwierig mit Malik. Es ist noch nicht ganz entschieden, aber es sieht nicht richtig gut aus», sagte Trainer Kasper Hjulmand vor dem Playoff-Rückspiel gegen Olympiakos Piräus am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime).

Der 23 Jahre alte Offensivspieler war bei der 0:1-Niederlage bei Union Berlin in der 3. Minute von Unions Stanley Nsoki mit offener Sohle am rechten Sprunggelenk getroffen worden. Tillman spielte die Partie zwar durch, verließ das Stadion jedoch humpelnd. «Wir haben morgen noch ein kleines Training und ein Medical, dann entscheiden wir», sagte Hjulmand.

Trotz des 2:0-Erfolgs im Hinspiel warnte der Trainer vor zu viel Leichtfertigkeit: «Es ist ein gutes Resultat, aber es ist auch gefährlich, wenn man denkt, dass es leicht ist. Es ist nicht einfach. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst.» Es gelte wieder die beste Leistung zu zeigen. «Wir gehen mit einem proaktiven Mindset in das Spiel. Wir können nicht passiv spielen», betonte der Däne.