Leroy Sané will «vielleicht nochmal für Schalke auflaufen»

Wie geht es weiter mit dem Star von Galatasaray Istanbul? In einem Interview spricht Sané über seine Zukunft, Wünsche für Schalke und seine Ziele mit der Nationalmannschaft.

Istanbul/Gelsenkirchen (dpa) – Leroy Sané kann sich ein Karriereende bei seinem Ausbildungsverein FC Schalke 04 vorstellen. «Vielleicht nochmal für Schalke auflaufen, wer weiß. Das wäre spannend», antwortete der 29 Jahre alte Fußball-Nationalspieler in einem Interview des «Kicker» auf die Frage nach einem möglichen Bundesliga-Comeback.

«Ich glaube, das wäre eine tolle Story, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Ich werde erst 30», ergänzte Sané. Bei dem Zweitligisten debütierte der aktuell bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag stehende Offensivspieler 2014 in der Bundesliga. 2016 war er zu Manchester City und später zum FC Bayern gewechselt.

Sané über Spiele auf Schalke: «Immer ein tolles Gefühl»

«Es war relativ witzig, wie Leon (Goretzka) und ich jedes Mal, wenn wir mit Bayern auf Schalke waren, eingelaufen sind und uns angeschaut haben: „Das war schon extrem geil hier immer.“ Das war immer ein tolles Gefühl, in dem Stadion vor den Fans Fußball spielen zu dürfen», sagte der gebürtige Essener.

Den Schalkern, die nach dem 1:2 beim Karlsruher SC die Tabellenführung in der 2. Liga verloren, wünscht Sané die Rückkehr ins Oberhaus. «Wir wissen alle, dass Schalke in die erste Liga gehört. Was die Fans da selbst in der 2. Liga abreißen, ist sehr besonders.»

Trotz der jüngsten Niederlage überzeuge ihn die Mannschaft von Neu-Coach Miron Muslic: «Sie machen es sehr gut, das ist wieder eine Gemeinschaft geworden», lobte Sané. «Der Trainer macht da einen guten Job, der kommt cool rüber. Ich sehe da ja auch ein paar Videos bei Social Media. Es freut mich riesig.»

Sané spricht über Ziele mit der DFB-Elf

Über seine eigene Zukunft in der Nationalmannschaft sprach der zuletzt nicht nominierte Flügelspieler ebenfalls. «Es ist auch jetzt weiterhin mein großes Ziel, für die nächsten Lehrgänge eingeladen zu werden, dann natürlich bei der WM dabei zu sein und zu spielen», sagte Sané.

Noch wisse er allerdings nicht, ob er in dem Kader für die WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und drei Tage später gegen die Slowakei steht. Das Aufgebot will Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag verkünden.