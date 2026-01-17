Dieser Titel fehlt noch in der Sammlung von Bobpilotin Laura Nolte. Beim Weltcup-Finale reicht es nur für Rang drei. Dennoch sichert sie sich die große Kristallkugel.

Altenberg (dpa) – Laura Nolte hat zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup im Monobob gewonnen. Beim Weltcup-Finale in Altenberg fuhr die 27 Jahre alte Pilotin vom BSC Winterberg zwar nur auf Rang drei. Doch in der Gesamtwertung setzte sie sich mit 17 Zählern Vorsprung gegen die Australierin Bree Walker durch, die hinter der siegreichen US-Pilotin Kaillie Humphries-Armbruster Zweite wurde. Lisa Buckwitz sicherte mit Platz vier den dritten Rang im Gesamtweltcup ab vor Humphries-Armbruster.